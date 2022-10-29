為親近海洋、落實保育海洋與海洋資源，成功國中29日於竹北市新月沙灣舉辦淨灘活動，將服務關懷社會的心化為行動力，並以引領學生認識與省思海洋，理解人與海洋和諧發展的重要性。活動先由教師講解海洋環境生態，接著分組花2小時淨灘，最終清出數十公斤海洋垃圾，在交由竹北市公所清潔隊處理。

成功國中重視合國永續發展目標的價值與理念，並嘗試將其融入課程及學校活動中。在淨灘活動前，學校向看見·齊柏林基金會申請看見台灣校園公播計畫，自影片的播放及講師的說明讓學生看見台灣海岸的美麗與哀愁，再帶領學生走向海洋以深入了解家鄉海岸所面臨的衝擊，並化為行動促成改變。

29日當天由數資班教師莊麗頤解說海洋環境生態，讓學生實際認識海岸紅樹林等淺水海域生態、海洋潮汐及海洋資源的利用與再生。接下來將所有同學分成6大組，分別撿拾清理沙灘及海岸邊消波塊的垃圾，還給海岸原本面貌。

經過兩個小時努力淨灘下，師生們清理出許多的海洋廢棄垃圾，經統計，最多的是日常生活塑膠製品，包括寶特瓶、塑膠袋、吸管、玻璃瓶、塑膠瓶、紙餐盒、湯匙、菸蒂和鋁箔包等。另外一部分則是漁業廢棄物，如保麗龍浮具、廢漁網、浮球等。經分類整理後，合計有10多袋滿滿垃圾，總計清出近數十公斤的海洋廢棄垃圾，由竹北市公所清潔隊協助清除搬運。

成功國中表示，透過辦理淨灘活動，理解海洋生態永續的重要，並讓學生們有著社會責任及關懷服務之心，愛護居住的環境與土地，建立用行動實踐社會服務的觀念。