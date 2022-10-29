台中市議員張彥彤競總成立，市長盧秀燕等人到場站台，現場擠滿支持民眾。（陳淑芬攝）

台中市議員張彥彤競總成立，由國民黨台中市黨部主委顏文正授旗，現場擠滿支持民眾。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕29日參加中市中西區議員張彥彤競總成立大會，她向鄉親力薦高喊：「張彥彤是國民黨在中西區唯一提名的候選人」，服務鄉親勤快，與她積極爭取地方建設，支持老人健保補助、國光及五權路地下道填平，生育補助等建設，呼籲鄉親繼續支持兩人連任，才能延續福利及建設。

年底台中市中西區議員選戰7人參選，現任3席為「藍1、綠2」，其中，綠營提名2名老將、藍營雖僅提名現任張彥彤1人，但因民眾黨提名許瑞宏及無黨籍參選的林京玲近日都喊出市長選舉支持國民黨盧秀燕連任，地方傳出恐導致藍營議員選票流失，選情反陷緊繃。

張彥彤今天成立競選總部，多名中西區及東南區的現任議員、里長及參選人站滿舞台力挺，由國民黨台中市黨部主委顏文正授旗；盧秀燕致送貼標示有「中西區議員唯一支持張彥彤」的大蘿蔔，象徵好彩頭，會場擠滿支持民眾，旗海飄揚、高喊「凍蒜」，展現高人氣。

「張彥彤是國民黨在中西區唯一提名候選人！」盧秀燕站台強調，張彥彤的父親張宏年曾擔任台中市議長，老人健保補助是當時市長胡志強及張議長等人德政，被前市長林佳龍砍掉後，她4年前將「恢復補助老人健保」列為政見，當選市長後要追加預算，但不少議員反對，張彥彤等國民黨議員支持才得以過關，讓鄉親享受這項福利。

盧秀燕並細數生育津貼、國光及五權地下道填平、在西區就有1.6公里綠空廊道等地方建設，呼籲鄉親支持她與張彥彤連任，她會再持續推動建設、福利，張彥彤會幫大家顧預算。