甄馨身材火辣，深受許多男粉絲喜愛。（李完基提供）

經紀人陳孝志（左）與甄馨扮演韓國高中生為韓國雜誌拍攝。（李完基提供）

有「翹臀美姬」之稱的網紅甄馨（Tiffany）氣質端莊、身材火辣，日前還受邀赴韓國拍雜誌封面，但她其實從小體質就跟別人不同，因緣際會下成為神明和信眾溝通的橋樑，替大家解惑問事，由於外型太過亮眼，甚至還有民眾假裝問事，其實來見偶像，讓她哭笑不得。

甄馨感性吐露，小時候以為自己很平凡，直到上小學，某天對同學說「有個人為什麼一直跟在你身邊啊」，結果被對方罵了一頓，還跑去和老師告狀，她才驚覺有靈異體質，「我有時候會突然聽到很多聲音，那不是人的聲音，很像音訊的雜音。」她原以為生病，看了很多醫生，也檢查腦科，但檢查結果一切正常，才發現自己的與眾不同，坦言一度很痛苦、自卑。

甄馨表示，從小敏感體質就跟別人不同，現在粉絲開始慢慢喜歡她由內而外的知性美，不再只是以前那種網美都賣弄性感而已，她羞說：「自己一下子跳開之前完全不一樣形象，說真的還在努力適應中，但我相信喜愛我的粉絲會接受我突如其來不一樣的性感美。」

經紀人陳孝志表示，甄馨近日演藝工作滿檔，即將發行2首單曲〈打勾勾〉及〈暗戀〉，同時接下來也會拍攝國際版的寫真集。而她日前舉辦見面會，桌曆1刷賣出500本，甚至現場還發生通靈事件，有位男粉絲跟甄馨握手時，她突然問對方：「你是不是最近很不快樂，有個很嚴重的心結呢？」粉絲聽了當場驚呆問：「妳怎麼知道？」結果後面的人紛紛要求甄馨幫忙看相，令她笑說：「我不是算命的啦！我只是偶而會感應到。」