應為典藏文物專業的故宮博物院，卻打破、損毀館藏嬌黃釉綠彩龍紋碗等3國寶。國民黨立委李貴敏今批，院長吳密察主政的故宮，管理、維護與保存一片散沙，1件毀損已令人難以接受，更何況一再毀損，2年毀損3國寶吳還不下台謝罪？

李貴敏也呼籲，行政及監察單位須全面動員，立即徹查毀損緣由、過程與相關成員背景、職責及品德操守，釐清類似情形還有多少？給國人一個交代，不能放任吳密察與故宮自說自話，拿百姓耍。

李貴敏認為，一而再、再而三的疏失與心態已證實，吳密察既無專業、無管理能力、也不用心，即使請辭謝罪都不足以彌補對中華文物的傷害，但現在竟還寡廉鮮恥到留任，尸位素餐。

李貴敏說，國寶不是執政黨或行政官員的，而是屬於整個國家和人民的；任何損失都是由人民承擔，如今故宮打破國寶，不能只是吳密察或行政院長蘇貞昌等人輕鬆幾句就可敷衍了事，蘇與綠營應說清楚吳不下台、不賠償、不負責依據在那？

李貴敏表示，保管人類文明史上重要古物，應有最專業嚴謹安排，任何環節的標準作業程序（SOP）也須符合一定規格與科學依據，但故宮國寶竟連保險都沒有，要不是有吹哨人向立委揭發，國人迄今還被瞞在鼓裏。

李貴敏質疑，第1件出狀況後，故宮做了甚麼有效的預防措施、檢討或改進？如果不是失職或隱匿，怎麼還有第2、3件接連發生？連最起碼的保管維持都做不好，吳密察有甚麼資格坐領高薪、繼續當院長？

李貴敏批評，故宮每年預算十多億元，但就跟其他部會預算一樣，民進黨政府總把精力放在大內宣或短暫性活動，甚至跟選舉掛鉤；東西掉了也不管，破了也不管，資源配置失當，錢沒有花在該花的地方，越喊窮越燒錢，本末倒置。