苗栗縣文昌祠士子開中門，眾士子以三獻禮致敬。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文昌祠士子開中門，優秀士子由文昌祠中門入內敬祀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文昌祠士子開中門。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文昌祠士子開中門，優秀士子過狀元門 。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為鼓勵文風，每年在苗栗市文昌祠舉辦士子開中門活動，表揚縣內學業有成，通過國家考試的優秀學子，29日上午由苗栗縣長徐耀昌主持士子開中門，為優秀士子披掛紅綵，依古禮進行「三獻禮」。今年優秀士子中，有大學應屆畢業就考上高考的3位年輕士子黃詠璘、黃鈺淇、郭瑄育。而頭份市建國國小校長曾煥淦，通霄鎮圳頭國小校長盧盈智，苗栗高中黃琇苓；公館國小徐廷華，都歷經艱辛求學過程苦讀獲得博士。

為獎掖文風，鼓勵讀書風氣，苗栗縣政府每年舉辦士子開中門活動，是全台唯一由官方舉辦的開中門祭聖典禮，今年的士子開中門活動，29日上午在苗栗文昌祠盛重登場，依循古禮首先是由陪祭官為士子披掛紅綵，接著士子依序由文昌祠中門進入祠堂，進行「三獻禮」祭聖活動。

除了頒發獎牌鼓勵，活動現場兩旁並搭設榜單，引伸為「金榜題名」，作為拍照打卡景點，更規劃過狀元門、拿狀元餅、拔卓爾之筆等項目，讓「苗栗縣士子開中門」活動更為多樣化。

今年合格的士子中，有大學應屆畢業就考上高考的3位年輕士子黃詠璘、黃鈺淇、郭瑄育。有2年內連過3榜的邱義臺，包括106年警察特考四等、106年地方特考三等一般行政、107年高考一般行政。以及一年通過高考、普考雙榜的彭佳誼。

另外，今年的博士中有不少服務於縣內各級學校，如頭份市建國國小校長曾煥淦、通霄鎮圳頭國小校長盧盈智、苗栗高中黃琇苓、公館國小徐廷華、台南資訊教育中心資訊老師馬毓君等。