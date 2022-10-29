食藥署本月26日通過莫德納BA.5雙價疫苗的緊急使用授權（EUA），首批60萬劑莫德納BA.5雙價疫苗最快11月上旬到貨。中央流行疫情指揮中心今透露，該批疫苗到貨1周後，還會有1批逾100萬劑BA.5雙價疫苗到貨，11月中下旬有望全面開放12歲以上民眾施打。

莫德納BA.5雙價疫苗，以及BNT BA.5雙價疫苗、BA.1雙價疫苗本月26日通過食藥署EUA，適用於12歲以上青少年及成人，須於基礎劑或追加劑後間隔至少3個月施打。中央流行疫情指揮中心日前指出，首批60萬劑莫德納BA.5雙價疫苗最快11月上旬到貨，預計11月中下旬即可開打。

對於BA.5雙價疫苗是否會分階段開打？指揮中心發言人莊人祥今表示「應該不會」，首批60萬劑到貨後1周後，還會有超過100萬劑疫苗到貨。過去BA.1雙價疫苗單日最高接種量為6.9萬劑，昨日則是4.9萬劑，研判BA.5雙價疫苗的數量一定足夠，11月中下旬有望全面開放12歲以上民眾接種。

另一方面，由於九合一選舉將近，外界也關注政府是否能開放確診者投票。對此，莊人祥說，專家下周預計討論的是確診者隔離天數縮短措施，確診者的投票則需要中選會提出計畫才能討論。