尋找夜空中的閃耀新星，「第25屆台北文學獎」11月1日起徵文至12月31日止，以「在天亮前寫下」為宣傳主題，文化局表示，總計將選出23件優勝作品，最高為年金獎助60萬元，此外，本屆開始律詩、絕句逐年輪替徵選，盼吸引更多古典詩創作者參與。

文化局說明，台北文學獎徵文對象不限國籍及居住地，但須以中文創作，共分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞臺劇本以及文學年金獎助計畫6個徵文類別，本屆以「在天亮前寫下」為宣傳主題，邀全球華語文創作者，以文字打磨故事的光澤，成為夜空中的閃耀新星。

文化局表示，台北文學獎「文學年金」獎助計畫鼓勵優秀創作者進行為期一年的寫作計畫，採兩階段評選。第一階段依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品三名，各頒發入圍獎金20萬元。第二階段是在一年後作品完成時，再從中評選出一名得獎者，再致贈獎金40萬元，這些年已有超過60位作家獲得支持。

文化局表示，本屆開始「古典詩」將採律詩、絕句逐年輪替徵選，本屆古典詩限定徵選「律詩組詩」（4首為一組），下屆則將徵選絕句組詩，期望透過逐年輪替徵件體例，聚焦不同體裁的美學探究，吸引更多古典詩創作者參與。

文化局表示，第25屆台北文學獎總計將選出23件優勝作品，最高為年金獎助60萬元；此外，舞臺劇本得主可結合團隊另行申請最高達30萬元的「演出製作獎金」。