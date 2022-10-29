警方展示仿真毒品及氣味讓民眾學習反毒知識。（翻攝照片／林郁平）

刑事局與獅子會合辦反毒反詐騙宣導活動。（翻攝照片／林郁平）

國際獅子會300A1區與刑事局、台北市警察局為提升民眾反毒反詐意識，強化警察專業正義形象，29日下午在西門町共同舉辦2022-2023「金獅舞動、反毒反詐騙、勇敢說不、青春熱舞、關懷社會總動員」活動，現場除邀請雙北各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，最受矚目的是全副武裝的除暴特勤隊幹員，讓民眾能近距離接觸。

刑事局在現場推出仿真毒品、模擬毒品氣味體驗等宣導，還出動除暴特勤隊重裝展現威猛秀及刑事人員現場魔術秀，並以有獎徵答等方式宣導反毒反詐騙，達到寓教於樂的目的，同步結合年輕學子青春熱舞比賽，以時下年輕人喜愛的舞蹈吸引家庭走出戶外，達成休閒運動與提升反毒反詐騙知能。

鑑於毒品危害與泛濫已是全球性問題，政府推動「新世代反毒2.0」以「緝毒」、「驗毒」、「戒毒」、「識毒」、「綜合規劃」等五面向徹底打擊毒品犯罪，並把反毒教育深入社會的每一個角落，使毒害遠離民眾。另推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四面打擊詐騙犯罪，其中「識詐」由警政署統籌，推動新形態宣導策略，以有效提高民眾認識詐騙手法知能，達到有感減害的目標。

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