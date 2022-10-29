億萬富翁兼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購社群網路平台推特（Twitter）之後，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）打算組建一個團隊為Twitter開發加密貨幣和區塊鏈解決方案。在此之前，幣安才提供融資一同參與這次推特的收購。

據知名區塊鏈新聞網cointelegraph.com 29日報導，這件事情是發生在幣安創始人兼執行長趙長鵬（網簡稱CZ）證實幣安將會提供5億美元（近新台幣150億元）融資，以支持馬斯克收購推特數小時之後發生的。

Our intern says we wired the $500 million 2 days ago, probably just as I was being asked about Elon/Twitter. https://t.co/gM65GHUnZC — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 28, 2022

提到共同收購，幣安成為此次收購的第4大貢獻者，總共有19家投資者向特斯拉提供了合計70億美元（近新台幣2100億元）。。趙長鵬發推文證實這筆錢是在本週早些時候匯入的，並特別指出這筆交易是透過使用法定貨幣的傳統銀行服務去進行的，而不是通過加密貨幣或區塊鏈協議。

在合作收購推特之前，馬斯克和CZ去年11月曾在平台上為了狗狗幣（Dogecoin）進行了一場短暫的口水戰，當時馬斯克推動幣安去解決狗狗幣提款問題。

不過了今年5月，幣安表示將與包括甲骨文公司（ Oracle Corp ）的共同創辦人所持有的創投公司Lawrence J. Ellison Revocable Trust、紅杉資本和富達管理在內的其他投資者在一起在收購推特一事上一起共同投資。當時，CZ 將這項投資歸類為「對於這個道途盡一點小貢獻。」

4月25日，馬斯克正式宣布收購推特，這筆440億美元的交易一度喊卡，馬斯克此前曾表示，推特充滿著假帳號還有詐騙機器人，包括與加密相關的假帳號，清除這些帳號將會是他公司的首要任務之一。

10月27日，馬斯克以每股 54.2 美元的價格收購了這家社交網絡平台，使交易總價值接近440億美元。並隨即解雇了公司的高層管理人員，這是他的首要措施之一，兒同樣作為交易的一部分，馬斯克將公司私有化，並將使得推特從股市中退市。