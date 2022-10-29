有媒體報導，台灣戶政系統遭駭，且民眾戶籍資料在國外論壇（BreachForums）兜售。內政部29日查證後澄清，該論壇提供的個資資料，內容格式與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏，目前檢調單位已進行調查。

內政部提醒，近日類似案例增多，請民眾不要輕忽個人資料的保護，並請各企業團體在蒐集個人資料時，恪遵個人資料保護法相關規定，善盡保護之責。

內政部強調，戶役政資訊系統採內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中，並未流出，請民眾放心。