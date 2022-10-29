站東路、站西路完工，後續將採原規畫單向通車。此圖為車輛將行經站東路。（崔正綱攝）

站東路、站西路完工，後續將採原規畫單向通車。此圖為車輛行經站東路。（崔正綱攝）

全台唯一的環抱型路網高雄車站站東路、站西路歷經20個月，今日上午終於完工通車，站西路、站東路將採單向通行。高雄市交通局表示，已在路面標示導引線引導用路人，將設置指揮小組、派遣交警義交至11月2日、明年1月3日，協助整體路線上改善以及疏導。

原貫通南北兩側的中博高架橋在2021年2月拆除規畫為站東路，經鐵道局南工處20個月施工，28日晚間10時開始進行標線、號誌調整工程，終於在今日中午站東路正式通車，站東路、站西路也採原規畫配對單行方式通車，分別服務北上及南下車流，各配置三車道，並另設有接送車道、接送區。

副市長林欽榮指出，中博高架橋時期，同盟路、七賢路兩路口，全成路長2公里，經過大數據分析，旅行時間為6分鐘，經過19個月站西路統計，時間所短為5分25秒至30秒，望通車後，旅行時間要維持在5分30秒內。

交通局指出，未來站區環場人行道均有完善人行空間供行人步行，整體人行環境搭配道路兩側植栽綠化設計，環場人行步道均有大於2公尺，站東路東側更高達5至6米。

此外，於中山、建國路口及博愛、九如路口設置行人專用40秒時相，以人為本的角度規畫整體動線，營造友善及舒適的步行環境；站區周邊將增設3處YouBike站點，通車後站區周邊將共有7處站點可提供YouBike租借服務。

交通局指出，以往行人都與行車號誌同行，會有行人過馬路遇到交通安危，故在中山、建國路以及九如、博愛路新設置專屬40秒行人專用時向，進而保障行人安全。且行人專用時向是包含在尖峰180秒、離峰150秒周期內，並無新增秒數的問題。

交通局表示，後續會有指揮小組持續追蹤至11月2日，檢查通車期間是否有標線、號誌方面的問題並改善；交通大隊指出，即日起至明年1月3日，將派遣交警義交共49名，於中山、建國路以及九如、博愛路等站邊周邊道路尖峰時段疏導。

當天中午時，站東路旁也有不少行人通行，市民許先生表示，站東路經過多月的施工終於完工了，且人行道寬，走起來非常舒適；市民張小姐表示，希望剩下的大樓完工，讓高雄車站的人潮能夠回歸，商圈活絡，不然車站外店面都貼滿店面出租，讓人覺得死氣沉沉。

在公車部分，原站西路東側站點將調整至站東路東側天棚下方，包含52及紅27路線將利用新站點服務；計程車部分，在站東路及站西路均將設置招呼站，交通局也特別提醒民眾，因通車後站東路及站西中路均調整為單行道，若要乘車北上往博愛路的民眾，請至站東路搭乘，欲南下往中山路的民眾則至站西路搭乘。

交通局提醒，隨著通車後，站區周邊車行方向也將隨之調整，中山、建國路口北上車輛請靠右行駛站東路，未來中山、建國路及博愛、九如路口將禁止各方向左轉，請用路人依道路號誌、標誌、標線減速慢行，並依據現場交警義交指揮通行。