志田彩良是今泉導演最放心的班底，近年在電視劇《東大特訓班2》中也有出色的表現。（希望行銷提供）

電影《幽靜的山荷葉》改編自直木賞作家窪美澄2014年發表的暢銷短篇集《灌溉，總是在深夜》中的同名短篇，集結新生代人氣女星志田彩良以以及演員井浦新、鈴鹿央士、菊池亞希子等實力派，將於11月11日在台上映。

近年交出許多優質作品的導演今泉力哉，曾執導過《小小夜曲》、《那些年》、《愛情是什麼》等叫好叫座的作品，今泉導演特別邀請了一直以來覺得最「憧憬的存在」的演員井浦新飾演，他透露，自己一直以來都很欣賞這位演員，也觀察了他很久，「井浦新的每一個作品都有不一樣的形象，而且參與的每部電影，他都會親自去上映的戲院做映後；在疫情期間也很積極運用社群網站，參與拯救藝術戲院的集資活動。看到他參與電影的方式以及身為創作者的態度，每每都讓我很想和他合作。」

而這次本片的主角「小陽」，今泉導演找來在《東大特訓班2》中表現讓人印象深刻的新生代演員志田彩良，但其實這是今泉導演繼《麵包與巴士與第二次的初戀》和《愛戀花語》之後，第三度在電影作品上合作，在其他電視劇、舞台劇等作品上也多次合作的兩人，堪稱是今泉導演「最放心的班底」，表示非常信賴志田身為演員的本能，覺得「不好演」或者有疑惑的地方都會自然地表現出來，這種自然非常吸引她。

本片原著作者窪美澄，過去作品獲獎無數，於今年獲得以新作《向夜晚發射星星》獲得第167屆直木賞，在2014年發表的短篇集《灌溉，總是在深夜》，描繪五個同樣有著幼稚園孩子的家庭、在掙扎苦惱中依然持續努力向前的姿態，是扣人心弦的連作短篇集。

今泉力哉導演曾多次對合作的製片們說「我想把窪美澄的小說翻拍成電影」，他被漥窪美澄的小說吸引的理由是因為感受到「總是在描寫有些弱點、不太完美、人生不順遂的人」。今泉導演的電影作品也經常描寫那種小人物，所以他常想「總有一天要親自翻拍窪美澄的小說」。

《幽靜的山荷葉》最讓今泉導演感興趣的部分，是片中主角成長的心路歷程，對於非典型的敘事角度感到非常有吸引力。「父母相依為命的家庭，某天出現了繼母和她帶來的小孩」，這種設定很容易會聯想到狗血的家庭劇，但是《幽靜的山荷葉》沒有往那種路線發展，所以深深吸引著今泉導演，才決定翻拍。