第4屆走鐘獎於今(29)日在台北流行音樂中心舉行，雖然陰雨綿綿，紅毯現場仍湧入大批觀眾，人氣網紅可凡身穿紫色高衩禮服走紅毯，不過下車時疑似風太大導致不慎走光，立刻引起網友議論，也成為走鐘獎另類焦點。

網紅可凡稍早現身走鐘獎紅毯時，只見她身穿紫色緞面禮服，高衩直接開到腰部，露出一雙不科學的修長美腿，上半身則是解放傲人上圍及深邃事業線，立刻搶盡眾人目光，雖然下車時因為風大不慎走光，但她仍面帶笑容走完全程，面對訪問時也是從容不迫，心情似乎完全沒受到影響。

可凡下車時疑似風太大不慎走光。(kofan_0331 IG)

可凡為了走鐘獎禮服絞盡腦汁。(kofan_0331 IG)

網紅可凡在走鐘獎舉辦前夕，曾分享挑選挑選禮服的影片，當時她試了好幾套後，仍然難以做出最後決定，當時網友也給予諸多意見：「粉色小透視很適合走紅毯，兩套配搭很有反差會很吸睛」、「走紅毯我選粉紅蝴蝶結那套，很有公主風帶性感」、「比較適合淺色或粉色禮服，因為可凡給我感覺就像童話故事裡的小公主」、「布料越少攻擊力越高」。