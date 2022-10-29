來自舊金山的Spencer曾在2018年及2019參加台灣同志遊行，不同於過去短期拜訪，此次是來台灣工作，也來參加同志遊行，他說，感覺今年參加的人比起過去更多，可能是因為台灣為亞洲第一個同志婚姻合法化國家，讓更多人願意認同同志。
隨著疫情受控，中央流行疫指揮中心也放寛邊境管制，雖然台北仍飄著小雨，今年同志遊行人群已明顯較去年及前人增加外，也多了不少外國面孔。
台灣同志遊行發言人小白說，相信今年參與的外國人會比去年及前年來的多。
來自舊金山的Spencer曾在2018年及2019參加台灣同志遊行，不同於過去短期拜訪，此次是來台灣工作，也來參加同志遊行，他說，感覺今年參加的人比起過去更多，可能是因為台灣為亞洲第一個同志婚姻合法化國家，讓更多人願意認同同志。
隨著疫情受控，中央流行疫指揮中心也放寛邊境管制，雖然台北仍飄著小雨，今年同志遊行人群已明顯較去年及前人增加外，也多了不少外國面孔。
台灣同志遊行發言人小白說，相信今年參與的外國人會比去年及前年來的多。
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