桃園市長最近的民調中，仍有許多人未表態。賴香伶說，顯然他們對藍綠2黨推出的候選人不是太滿意，甚至選舉風氣操作太過以藍綠對決思維，會努力爭取中間，特別是未表態的民眾。

賴香伶今天參加桃園區中山里長候選人陳子颺總部成立，提到最新民調顯示桃園有許多女性跟年輕人仍未表態，賴說，選民對於兩大黨推出的候選人應該不是太滿意，甚至選舉風氣操作過於藍綠對決思維，所以會爭取中間選民，特別是3成多未表態，很多可能是上班族群或是女性朋友們，會以女性特質、唯一的女性候選人。

賴香伶也強調，推出來的政見，包括友善家園對於上班族家庭托育、老托幼的需求都在政見裡面擘畫，也推出一站一社宅以及1280交通定期票的規畫，都能夠爭取他們的認同。

賴香伶也說，剩下20多天會加強宣傳，許多年輕議員參選人也希望用這樣清新的宣傳方式讓大家親近，有機會還是會親自去跟大家報告政見，這次六都選舉桃園最能展現新政治的突破，畢竟年輕化的指數這麼高，未來城市發展空間潛力也比較大，會用熱誠來感動他們，相信是有機會提升得票跟知名度。

因賴香伶參加同志遊行，她說，希望帶動人權概念下，要能尊重性別的差異化跟性別的傾向。賴香伶說，我們已經晉升亞洲第一個平權法案的國家，但是在社會的溝通過程裡面，特別是地方政府的層級裡面也要擔負重要的角色。