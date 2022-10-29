由屏東家扶中心舉辦的寄養寶寶運動會，在潮州服務處熱鬧登場，吸引28名2至未滿7歲的小小寄養童參賽。（屏東家扶提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東家扶中心舉辦的寄養寶寶運動會，在潮州服務處熱鬧登場，吸引28名2至未滿7歲的小小寄養童參賽。（屏東家扶提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東家扶中心舉辦的寄養寶寶運動會，在潮州服務處熱鬧登場，吸引28名2至未滿7歲的小小寄養童參賽，當中4歲領有中度智能障礙手冊的阿正（化名），在寄養媽媽的陪伴下、不哭不鬧走完平衡木，盡展運動家精神，令人動容。

據了解，阿正領有中度智能障礙手冊，也是自閉症兒童，剛安置時被評鑑為各項發展都為重度障礙，在屏縣府整合資源幫助下，阿正獲得不同的早療訓練，加上寄養家庭每天依照早療老師要求，陪伴阿正訓練，阿正從領重度手冊轉為中度。

屏東家扶中心社工開心道，阿正在寄養媽媽的陪伴下，在這場寄養寶寶運動會中一起完成了最難的走平衡木，阿正雖然走得最慢，但沒有半途哭鬧不走，很有運動家的精神。

屏東家扶中心表示，這場寄養寶寶運動會有21戶寄養家庭參加，共有28名2歲至未滿7歲的小小寄養童化身小選手，而比賽項目有尿布搬搬樂、跳跳馬比賽、球球你快跑、平衡木比賽、親子障礙賽等，寄養童們小小身材卻活動量十足，滿滿的笑聲，令場面相當熱鬧又有趣。

寄養社工督導黃淑玲表示，屏東家扶目前共安置76名寄養童，2歲至未滿6歲有28名，其中有57.14％寄養童為發展遲緩、智能障礙、過動症、患有亞斯伯格症、自閉症等，期望透過寶寶運動會進行親子運動，適度刺激幼兒的感官與肢體運動，促進孩子大腦進展，藉由動動身體也動動腦袋，訓練幼兒手眼協調能力、增進語言表達能力和鍛鍊大小肌肉正常發展。

屏東家扶主任傅敏峯表示，目前仍有小小孩需要寄養安置，但是寄養父母年齡已偏長，因此邀請有愛的家庭一起加入寄養家庭行列，幫助因受虐而需要暫時離開原生家庭的孩子。