為表揚各類網紅、Youtuber所辦的「走鐘獎」今年進入第四屆，今(29日)下午2時在台北流行音樂中心舉行星光大道部分，在臉書和Youtube頻道都有百萬粉絲數的「白癡公主」，稍早以一身高雅紫色長裙現身，但仔細一看才發現裙襬布料是薄紗，讓她邊走邊可見底褲若隱若現，性感又甜美。

白癡公主（癡癡，本名：戴平雅）2010年開設起個人Youtube頻道，起初以誇張的成人話題作為笑點，引來許多討論，大學畢業後便開始做起專職Youtuber，至今吸引約154萬粉絲追蹤，她曾上過節目《全明星運動會》，也曾客串劇集《村裡來了個暴走女外科》、電影《誰先愛上他的》，成為目前全台灣女性Youtuber粉絲訂閱量的第三名。

白癡公主今年現身紅毯走薄紗公主風。（圖／翻攝自上班不要看 NSFW Youtube）

第4屆走鐘獎星光大道｜紅毯現場LIVE直播

白癡公主先前在走鐘獎前兩屆都擔任評審，今年第一次報名就入圍了三支影片，去年還因為拉肚子無法參加頒獎典禮，這回一雪前恥，以性感打扮現身星光大道，引來許多粉絲追拍，親切的她在走紅毯時還不時跟粉絲互動，自嘲以為大家都會比較注意自己的身材，「但我已經把最豐滿的部分包起來了，大家可能看不到」。

每天插針嗎？自己打排卵針好可怕？｜白癡公主 #癡驚大發現

被問到過往都走率性俐落打扮，怎麼今年會選擇有薄紗裙的公主風？她笑說是有這個打算，希望可以讓大家看到不一樣的感覺，並表示今年沒拉肚子了，希望等下若得獎也不會拉肚子，至於今年最想拿的獎，她表示是「生命貢獻獎」，「因為那支（入圍影片）是凍卵的企劃，好像滿特別的，如果能帶來正面影響力也不錯」。