萬聖節快到了，不少大朋友小朋友都喜歡在這一天變裝聚會。近日有網友行經國三南下中和交流道時，驚見前方休旅車後車箱伸出一隻人手，疑似發生綁架命案，讓路過車輛相當擔心，貼文曝光後引發萬人關注，仔細一查真相卻傻眼了！

網友行經國三南下中和交流道時，驚見前方休旅車後車箱伸出一隻人手。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張驚悚照片，只見畫面中，轎車行駛在國三南下中和交流道時，前方一輛白色休旅車疑似發綁架命案，有一隻人手從後車箱伸出，讓路過的駕駛相當擔心，仔細一看才發現是裝飾用的道具，讓原PO不禁直呼「首尾要處理乾淨捏」。

貼文曝光後引發萬人關注，仔細一查真相卻傻眼了！(翻攝臉書路上觀察學院)

貼文曝光後引發萬人關注，網友們紛紛留言表示「萬聖節如果會淪落給壞人偷渡犯罪之事！臺灣不適合欸」、「美國曾經也有類似案例，這可是真的手」、「救命啊！殺人啦！南無阿彌陀佛！」、「這被臨檢的機率有多高？XDD」、「先不管那裡面是真的還是假的，看到這種畫面我都想先報警誒」、「會不會其實是真的屍體」、「看來胡迪長大了」，更有網友精闢解釋「假的啦，血管被車門截斷後，血液會留在手上，導致整隻手水腫或是發紫，照片明顯是肉色，肯定不是真手」。