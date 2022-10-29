【全程字幕】綠護航鄭運鵬！扯高虹安再嘆國際打壓 張善政狠批「雙標」：有本領就別去 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬身陷赴陸經商專利爭議，反批國民黨桃園市長候選人張善政研究案、擔任小黨顧問都沒說清楚，台灣生意人面臨打壓困境，還要質疑他的經商經歷十分荒謬。對此，張善政回嗆「有本領就不要去」，綠營永遠雙標，先以同樣標準檢視鄭運鵬再來講別人。

面對傾中質疑，張善政今表示，國民黨一直都是捍衛中華民國、保衛台灣，這2個重點一直抓得非常清楚，是綠營一直扣人紅帽子，會擔任顧問純粹是禮貌性，雙方表示尊重僅此而已，綠營永遠都是雙標，應先以同樣標準檢視鄭運鵬做法再來講別人。

綠營稱台灣因非會員國，面臨打壓困境，張善政則回嗆「有本領就不要去」，既然要批評人家就不要去。至於綠營質疑躲在其他候選人背後，不自己說清楚，張善政也說，聽不懂這句話，他自己就是候選人，為何要躲在別人背後？反倒是桃市府雙標的地步，大眾看得很清楚。

此外，鄭運鵬也喊話要張善政說清楚擔任數字王國董事，是否知其背景。張善政回應，已在記者會將該公司股權說明得非常清楚，反倒是鄭文燦到底知不知道，自己過去也曾邀請數字王國的朋友來市府辦的論壇演講，他邀請人的時候，有無認定這是「紅二代」。另針對綠營爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安申請專利國籍也掛中國台灣，張善政大嘆，自己的狀況先說清楚較重要，別一天到晚牽拖別人。