花蓮市有多位里長到場並上台支持。（王志偉攝）

徐榛蔚與魏嘉彥揮舞黨旗。（王志偉攝）

年底花蓮市長選舉有4人參選，選情異常緊繃，主要是國民黨開放參選，黨內廝殺，民進黨緊追，無黨籍虎視眈眈。藍營年輕議員魏嘉彥今天成立競選總部，他強調累積12年公職經歷，有能力接手行政首長，面對黨內同志交鋒，也相信選民會就政見、理念做出最好選擇；縣長徐榛蔚現身會場喊話要支持者1人拉1千票支持魏嘉彥，訴求國民黨後山大團結。

國民黨內有67歲資深議員李秋旺、37歲魏嘉彥競爭，黨部後經協調開放參選，不過黨內互打氣氛緊張，李秋旺與徐榛蔚合照看板文宣，強打縣市合作和諧，魏嘉彥則來自政治家族「魏家班」大團結，氣氛壁壘分明。徐榛蔚支持動向也受到關注。

花蓮市長魏嘉賢任期屆滿，將轉戰議員，兩位弟弟二弟魏鈺晟參選市民代表、大弟魏嘉彥則接棒參選市長。魏嘉彥說，累積12年公職經歷，認為應該要為這座城市付出，希望能延續歷任市長政績，包括活化公園、道路整平，規劃停車場，並延續哥哥市政建設，把花蓮市打造年輕城市，像是太平洋縱谷馬拉松、運動觀光賽事，都需要一棒接一棒。

面對黨內對手競爭並出現攻擊性言詞交鋒，魏嘉彥表示，選舉只是一個過程，各自推出政見理念，相信選民會做出最好評斷。若有機會當選，他的服務、建設不會有政黨之別、藍綠之分。

徐榛蔚強調縣市合作，推崇魏嘉賢市政成績，也謝謝花蓮市各里長在基層服務與防疫期間的配合努力，她呼籲鄉親把自己家鄉顧好，支持花蓮縣13鄉鎮市國民黨各候選人，打贏年底這場選戰，讓2024藍天再現，也讓花蓮成為國民黨大團結縣市。

國民黨主委張逸華也到場站表達全力支持，另現場有超過10位里長出席力挺。

花蓮市人口10萬人，是全縣首善之區，兵家必爭之地。選戰升溫，民進黨謝豪杰、國民黨魏嘉彥先後成立競選總部，李秋旺預計明天成立，另有無黨籍蔡志明爭取選民認同。