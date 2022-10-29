新北市長侯友宜假日行程滿檔，要在選戰最後階段繼續衝刺，他今（29）日下午受邀到中華民國兒童課後照顧輔導協會舉辦的「2022課後照顧感恩年會音樂饗宴」，現場同時有26個教育團體成立侯友宜「教育後援會」，侯友宜感謝這些課後照顧的老師及教育界團體為新北市教育所做的努力。

侯友宜表示，新北市的教育在這幾年來，有100項的全國國首創，這是全國第一的，尤其在教育資源方面投入了將近630億以上，也是全國最多，在這些課後照顧的老師及教育團體的支持下，新北市的教育在地就學已經超過七成，往八成邁進，同時他也感謝新北市民給他滿滿的支持，希望未來大家能夠繼續並肩作戰，讓新北的教育扎根更深。

侯友宜也趁機會向支持者拉票，他說新北的未來要拜託大家，希望大家在11月26日幫忙「拉票、催票、投票」，鼓勵所有好朋友出來展現態度，找出心目中理想候選人，也給他加油打氣。

中華民國兒童課後照顧輔導協會今舉辦「2022課後照顧感恩年會音樂饗宴」，共26個教育團體共襄盛舉，感謝過去一年老師們的辛勞與奉獻，讓學生於課後能得到更適切且妥善的照顧；今活動現場也宣布成立侯友宜的「教育後援會」，肯定新北這幾年教育政策及環境的進步與改善。

課後照顧輔導協會理事長暨後援會創會理事長曾承逸指出，疫情期間所有的課後老師、社團老師都很辛苦，大家能夠挺過來，是因為新北市府有提供協助，不僅是場租減免，社團老師、美術老師也跟文化局合作舉辦線上藝文課程，讓老師在停課期間發揮所長。

「教育大團結、好好做代誌」，曾承逸說，新北有個好的大家長就是侯友宜，從副市長時期就很照顧課後老師們，他讚許侯就是實實在在做事的人，成立教育後援會，就是要支持好好做事的市長。