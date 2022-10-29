民眾黨新竹市長候選人高虹安遭網友指在中國申請專利填寫「中國台灣」，被酸是「友陸安」，高虹安29日回應表示，這是非常好笑的爆料，因為申請人並不是高虹安，而是資策會，這樣的指控有點莫名其妙。

高虹安說，這個問題本身就問錯了，因為高虹安並不是申請人，申請人是資策會，而且當時的年代是2016年吧？這是非常好笑的爆料，圖片上面的申請人並不是高虹安，申請的是資策會，那2016年其實已經是蔡政府的年代，難道資策會在蔡政府的年代透過這樣的攻擊來說是在通敵嗎？還是在對大陸示好？這樣的指控真的也是有點莫名其妙。

另針對有律師爆料，指2015年有1筆專利，高虹安是發明人之一，但申請人不是資策會，反而是科智企業負責人顏均泰。高虹安則反問這位律師到底是什麼爆料？覺得文件拿出來然後大家再作討論。

她說，現在的狀況是爆料實在太多，抹黑和造謠的指控也太多了，如果要做一一回應的話，負面的選舉會打不完，這些爆料的人爆料錯了也不道歉，然後在這件事情爆料不成，再換下1件事情爆料，他們不累，新竹市的選民都看累了。

此外，有關於綠營指市議員候選人葉國文在苗栗竹南的店面一事，葉國文則回應表示，他只是1樓店面承租者，根本不是房屋所有權人，綠營這是烏龍爆料，「失智列車」又翻車了。 所以這個跟居住正義有什麼連結呢？請沈慧虹不要看到黑影就開槍。

他指出，這些日子以來，綠營對葉國文的抹黑、造謠攻擊相信大家都看在眼裡，呼籲香山鄉親與國文站在一起，抵制綠營低劣的選舉伎倆。