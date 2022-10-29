台中市市長盧秀燕28日晚間在沙鹿舉辦的「台中海線聯合大造勢」活動。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕28日晚間在沙鹿舉辦的「台中海線聯合大造勢」活動。（圖／取自盧秀燕臉書）

海線造勢湧近萬人！承諾連任繼續整治空氣 盧秀燕：現在抬頭能看見星星了 @中時新聞網 ​

國民黨籍台中市市長盧秀燕昨（28）晚深入對手大本營，在沙鹿舉辦「台中海線聯合大造勢」，現場聚集超過1.5萬名支持者，展現跨越地域族群的搶樁實力。盧表示，感謝現場這麼多民眾及24個農會、漁會幹部都到現場給她鼓勵，她特別邀請大家抬頭看看，經過4年努力，達成PM2.5優於國家標準的台中美麗星空。2萬名網友則被造勢現場空拍照的人潮震撼，紛紛直呼：「國民黨靠妳救！」

盧秀燕昨日在臉書發文表示，刊出造勢現場空拍照表示，感謝當晚超過萬人，以及24個農會、漁會幹部的好朋友們，都到現場給她鼓勵。一路走來，大家相互照顧，一起前行，為更好的台中、更好的生活打拚。她特別邀請大家抬頭看看星空，4年前台中空氣令人擔憂，經過4年的努力，滿天點點星光就是最好的證明，台中達成PM2.5優於國家標準，更是中南部第一個國家標準達標城市。

盧秀燕指出，感恩感謝、飲水思源是台中人的性格。農漁民朋友4年前一票一票讓她當選，她也謹記對農漁民的承諾，達成農民健保補助及職災保險自負額減低；小型農機、優質肥料補助，減輕農漁民負擔；恢復老人健保補助，減輕家庭負擔，讓長輩無後顧之憂。

針對即將到來的選舉，盧秀燕強調，選舉倒數最後1個月，選票還在民眾的手中，要拜託所有支持她的好朋友，在11月26日投票日，把票投入票匭中，支持她連任、支持她再為大家服務，也支持她與大家共創更好的台中。

此文湧入約2萬人按讚、超過600則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「國民黨靠妳救！」「藍營的希望」、「看到藍營現在還有這麼強的氣勢，真的好感動」、「最照顧鄉親、最溫暖的媽媽市長，用最勤奮的態度建設台中！」「有您真好，藍營最強母雞」、「媽媽市長最夠力」、「多幾個盧秀燕，國民黨就脫胎換骨了」。