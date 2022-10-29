日月潭環湖馬拉松參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」，今年主辦單位將捐1萬6800元給埔里的「阿尼色弗兒童之家」。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭好山好水，透過運動賽事讓世界看見台灣，不過新冠肺炎本土疫情去年起在台延燒，2021年日月潭萬人泳渡停辦，原訂2021年登場、第9屆日月潭環湖馬拉松延到2022年10月30日開跑，以往約4000名跑者參加，今年破紀錄吸引6400人參賽，基於參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」的理念，今年將捐1萬6800元給埔里的「阿尼色弗兒童之家」。

日月潭環湖馬拉松不僅是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，還是亞培世界馬拉松大滿貫(AbbottWMM)分齡賽台灣第1站，40歲以上跑者可於1年積分期限中參加全球資格賽累積積分，取得參加世界馬拉松大賽的機會。第9屆日月潭環湖馬拉松共6400多人參賽，其中1200多人報名42公里全程馬拉松，4000多人參加29公里超半馬挑戰組，其餘1200多參加6公里健走組。

南投縣副縣長陳正昇表示，面對疫後新生活，規律運動、健康飲食、正向思考，是維持健康、提升免疫力的不二法門，馬拉松挑戰個人身心靈，是值得推廣的運動。而日月潭得天獨厚，一年四季景觀不同，也歡迎參賽選手隨時造訪，體驗日月潭的風土人情。

亞培今年不但贊助賽事，還提供跑者4季快篩及賽後安素營養品。亞培台灣分公司管理代表人暨營養事業總經理黎亞諾(Arnaud Renard)表示，公司將與民眾、政府機關及各界合作，讓亞培的前瞻科技及產品更容易取得，幫助人們排除健康的障礙，獲得所需的照護，計畫2030年前讓全球1／3人口的生活獲得改善。

南投縣府指出，日月潭環湖馬拉松秉持參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的理念，每年都吸引大批跑友共襄盛舉做公益，今年將捐1萬6800元善款給埔里的「台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」，讓失孤、失依的孩子們獲得幫助。