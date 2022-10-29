大陸專家要機場篩陰 才能探視團團

大貓熊團團病危！農委會林務局表示，有關臺北市政府因為北市動物園圈養的大貓熊團團病況不穩定，希望邀請中國大陸專家來臺探視並交流醫療技術經驗一案，農委會接獲北市府公文後，並在昨天以最快速度回覆同意，並同步行文也取得中央疫情指揮中心同意，大陸貓熊專家將可於我機場新冠肺炎篩檢陰性後立即入境至北市動物園進行探視交流，相關同意公函均已於昨日送達北市府，將於陸方確認派遣專家身份後，盡快向陸委會提出入境申請。

林務局表示，大貓熊屬我國野生動物保育法公告瀕臨絕種野生動物，亦列名華盛頓公約（CITES）附錄一，包含圈養個體在內，向來為國際野生動物保育界高度關注。北市動物園所圈養的大貓熊既為全球大貓熊族群存續的相關個體，台灣自應盡全力給予最佳照護；且目前其中的團團病況不佳，基於動物福利，北市府若有任何可促進改善團團病情的建議方案，農委會都樂觀其成並會提供必要協助，林務局也將持續與北市動物園保持密切聯繫，希望團團病情能早日獲得有效控制進而康復。