新北市社會局長張錦麗（左）頒發感謝狀給旺旺文教基金會主任周哲仁（右）。（葉德正攝）

藝人陳凱倫除了擔任主持人，也帶來多首好歌。（葉德正攝）

原民樂團「黑炫風」完美合音讓觀眾一飽耳福。（葉德正攝）

甲子慧一首望月想愛人，全部志工一起大合唱。（葉德正攝）

林俊吉演出許多經典老歌，讓觀眾相當驚喜。（葉德正攝）

吳亦帆演唱許多經典名曲，展現超強鐵嗓。（葉德正攝）

民雄歌聲，讓現場如癡如醉。（葉德正攝）

藝人錦雯帶來許多動聽歌曲。（葉德正攝）

旺旺文教基金會今年與各縣市政府合作舉行「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邀請志工們聽歌同樂，撫慰身心，今年壓軸第12場今（29日）在新北市府多功能集會堂舉行，主辦單位邀請多組當紅歌手、藝人，用歌聲向辛勞的志工致敬，現場上千名志工聽得如癡如醉。

本場演唱會共計湧入上千名新北市的志工，現場座無虛席，活動由藝人陳凱倫擔綱主持，還有原民樂團「黑炫風」、甲子慧、林俊吉、吳亦帆、民雄、錦雯等多位實力派歌手輪番獻唱，帶來許多膾炙人口的老歌與新曲，嗨翻會場。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，基金會2013年起舉辦公益演唱會，在董事長蔡衍明董指示下，全力推廣「讓孝順成為一種習慣」與「讓奉獻成為一種榮耀」理念。

周哲仁指出，這3年因為疫情，世界相當動盪，新北市在市長侯友宜帶領下，與其他縣市相比相當穩定，非常感謝新北市府協助基金會，因為民間組織要做事，必須要有公部門協助。

周哲仁也說，各位志工夥伴在社區從事志願服務是最大的愛的表現，感謝所有參與過公益演唱會的演藝同仁，他們因工作沒辦法跟志工一樣有固定時間、固定地點奉獻自己，但他們願意用最擅長的表演無酬演出，奉獻給大家，做志工們的志工。

新北市長侯友宜無法到場透過影片表示，因為所有的志工夥伴們持續相挺，且不畏疫情與市府並肩而行，共同守護新北市，他也預祝國際志工日快樂。

新北市社會局張錦麗則說，感謝旺旺文教基金會大力支持與贊助促成場公益演唱會，2年多時間，志工們除送餐、物資發放及電話問安等服務不間斷，無私奉獻精神，令人感到敬佩。