民進黨周周邀大咖到桃園站台，蔡英文總統今晚更將第5度來輔選，國民黨桃園市長候選人張善政表示，現在國事如麻，這麼多事需費心，蔡卻一直替候選人站台，讓人看破手腳。此外，針對昨會勘人行道，提出改善方案，桃園市長鄭文燦就發文稱桃園路最平，立刻引來網友抨擊，張善政也說，自我感覺良好，根本不懂基層狀況。

蔡英文今將第5度來桃園輔選，張善政認為，她應該先專心把國事做好，現今國事如麻，許多事情都需要去費心處理，她卻一直替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，讓人看破手腳。

針對鄭文燦發文大讚「桃園路最平」引來質疑聲浪，張善政酸說，鄭文燦自我感覺良好，以為桃園路平名列前茅，豈料文章一出，就立刻被網友打臉，事實根本不是這樣，簡直是活在平行時空裡，根本不瞭解桃園基層的實際狀況。

對於目前選情，張善政也說，無論民調領先或沒領先，都會一步一腳印，戰戰兢兢繼續往前走，相信藍營的團結不會受任何事影響，許多政策已陸續端出，相信青年朋友對他們提出的政策都會很有感。