雲林縣施姓婦人不滿住家附近的犬隻三更半夜經常吠叫，嚴重影響她的日常生活，竟然將農藥摻入雞頭、雞皮等廚餘內，還放在鄰居公司前的草堆，導致對方飼養的狗狗誤食中毒死亡。施婦原本否認犯行，雲林地院依違反動保法判刑3月，併科罰金10萬元後，她上訴認罪且哭訴家境不好付不出賠償金，台南高分院認為情輕法重，引用刑法59條減刑規定改判緩刑3年，並支付5萬元損害賠償。

判決指出，施婦因不耐住家附近犬隻吵鬧，於去年8月17日將摻有農藥「加保扶」成分的雞頭、雞皮等廚餘，放置在鄰居公司出入口前的草堆中，藉此引誘對方飼養的狗狗「星星」食用，導致星星在不綁鍊子的活動時間，誤食該廚餘後死亡。案經飼主調閱監視器發現廚餘是施婦放置後，向動保機關及警方報案。

審訊中，施婦否認故意毒狗，辯稱自己種田時被紅螞蟻咬得受不了，才買農藥，並放在廚餘中攪拌要讓紅螞蟻食用，因為沒用完才拿去外面放置，是狗狗沒綁好去翻找誤食所致。

不過，一審認為，農藥的用法大致上是噴灑在作物根莖處，才能防治蟲害，但施婦卻混進廚餘內，且廚餘現在也不是用來做肥料，顯然多此一舉；同時，她將廚餘包好後，卻沒放在自家門口等待垃圾車來時丟棄，反而拿到飼主公司前放置，就是希望附近犬隻前來覓食，據此判刑3月，併科罰金10萬元。

案經上訴二審後，施婦表示，她的教育程度不高，是老實人，承認犯罪，但因先生身體不好，領有殘障手冊，無法工作，只靠她種花生維生，家境不好，鄰居要求的賠償金額過高，根本無法賠償，希望法院可以從輕量刑，給她一個機會。

台南高分院認為，施婦已坦承犯行，考量她願意賠償2萬元，但鄰居要求賠償10萬元，金額有差距，導致無法達成和解及獲得諒解，加上她所犯的動保法須併科20萬元以上、200萬元以下罰金，縱使可以易服勞務，對經濟狀況不佳的她恐負擔過重，應予酌減，因此引用刑法59條減刑規定，改判緩刑3年，期間應賠償鄰居5萬元。