溪州鄉公所首創舉辦羊葡小鎮五星農產有購讚活動，葡萄、高麗菜、花椰菜、粉蔥和韭菜花，號稱「溪湖農產五星」閃亮登場，縣長王惠美和鄉長黃瑞珠強力推薦，吸引人潮滾滾。（吳敏菁攝）

溪州鄉公所首創舉辦羊葡小鎮五星農產有購讚活動，葡萄、高麗菜、花椰菜、粉蔥和韭菜花，號稱「溪湖農產五星」閃亮登場。（吳敏菁攝）

溪州鄉公所首創舉辦羊葡小鎮五星農產有購讚活動，葡萄、高麗菜、花椰菜、粉蔥和韭菜花，號稱「溪湖農產五星」閃亮登場。（吳敏菁攝）

溪州鄉公所首創舉辦羊葡小鎮五星農產有購讚活動，葡萄、高麗菜、花椰菜、粉蔥和韭菜花，號稱「溪湖農產五星」閃亮登場。（吳敏菁攝）

溪湖羊肉爐聞名遐邇，但溪湖鎮也是全國最大巨峰葡萄的產地，更是全國蔬菜重要產地，為了將外界在「羊肉爐」之外，對溪湖有更多的認識，溪州鄉公所首創舉辦羊葡小鎮五星農產有購讚活動，葡萄、高麗菜、花椰菜、粉蔥和韭菜花，號稱「溪湖農產五星」閃亮登場，吸引人潮滾滾。

彰化縣長王惠美表示，葡萄和羊肉爐是溪湖的特產，溪湖有「羊葡小鎮」美名，溪湖鎮栽植巨峰葡萄約500公頃，其中溫室葡萄約300公頃，是全國第一，溪湖鎮也為全國最重要的蔬菜產地，值得來品嘗在地美食，吃在地、享當季。

鎮長黃瑞珠指出，巨峰葡萄、溪湖粉蔥、韭菜花、高麗菜及花椰菜，一直都是溪湖這個羊葡小鎮的寶藏，第一次將5種農產品以「溪湖農產五星」品牌共同行銷，並提供現場料理品嚐，提高民眾的購買意願，帶動地方觀光與經濟更多的發展。

「都是家常青菜，用心料理，卻超級好吃」、「吃在地，新鮮就是王道」現場除了由青年農民展售各種生鮮蔬果，吸引不少民眾搶購，現場並提供以「溪湖農產五星」料理而成的高麗菜炒麵、單炒花椰菜、韭菜花炒甜不辣、粉蔥炒豬肉

，吸引大排長龍，大家吃得不亦樂乎，直讚頂級料理也不過如此啊，不少年青人也抄下菜單，要嘗試自己下廚了。

活動還特別規劃「沼渣沼液有機農產專區」，邀請彰化縣養豬協會與益豐碾米廠到場設攤，讓民眾見識「農廢變黃金」的神奇成果，增添許多亮點；並提供義剪服務，傳遞社會溫暖。壓軸的摸彩活動，最大獎是43吋液晶電視，活動在現場中獎的陣陣歡呼聲中劃下歡樂句點。