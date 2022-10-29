水上鄉長候選人陳德榮下跪宣示「清白參選鄉長」。（廖素慧攝）

前高雄市長韓國瑜為嘉義縣長候選人王育敏站台助講。（廖素慧攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏與黨籍水上鄉長候選人陳德榮、議員候選人王啟澧、詹琬蓁29日在水上鄉舉辦聯合造勢大會，遭控賄選的陳德榮自清，激動得下跪宣示「清白參選鄉長」；王育敏則號召「成千上萬隻小蝦米集中選票扳倒民進黨這隻大鯨魚」。

陳德榮因先前送多名村長禮盒遭檢警調查賄，30萬元交保，他在這場造勢活動上痛斥某村長抹黑、不實指控他涉嫌賄選，還鞠躬向受波及的村長道歉，並下跪宣示清白參選，籲請民眾用選票支持他。

王育敏表示，陳德榮參選鄉長，遭對手打壓抹黑，這口氣不能吞忍下去，請大家用選票還他一個公道。

王育敏說，她回嘉參選縣長是「小蝦米對上大鯨魚」，要跟執政20年的民進黨對抗，非常困難，光靠她1隻小蝦米的力量不夠，希望有成千上萬小蝦米集中力量，扳倒民進黨這隻大鯨魚。

王育敏說，她跑18鄉鎮拚選舉，感受到民心思變，嘉義要改變，嘉義縣有阿里山、故宮南院，觀光資源豐厚，她要讓嘉義縣成為觀光大縣，跟韓國瑜學習，讓貨出去、人進來、大家發大財。

這場聯合造勢活動今天在水上國小前封街舉辦，有國民黨立法院黨團總召曾銘宗、前高雄市長韓國瑜及立法委員翁重鈞到現場站台助講。