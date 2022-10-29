民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營指控論文侵權，資策會25日已向台北地方法院提起自訴，控告高違反「著作權法」，並發出聲明指她不當兼職。媒體人韋安則直言，本來挺高的年輕人表態率高、投票率低，但在高被提告後，他們的投票意願可望急速攀升，甚至引爆「虹果乾」現象，而綠營將站在這波狂潮的對立面，甚至會外溢到六都選情。

韋安今（29）日在臉書發表《慘了！會出現「虹果乾」現象？》內文指出，本來支持高虹安的年輕人，表態率高、投票率低，但在高一再被提告後，可能會提升他們的投票意願。

韋安指出，2020有「芒果乾」，2022則有「虹果乾」，但這次是站在綠營對立面，而且會外溢到六都選情。韋認為，這波「虹果乾」將導致雙北、桃園、台中的年輕人投票率提高；台南、高雄則因為返鄉障礙，會少一點。

不僅如此，韋安更強調，選前一天，高虹安如果來個從台北到新竹的徒步悲情抗爭，催票效果不可低估。