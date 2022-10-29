馬英九跨海加持「包粽蒜」 楊鎮浯力拼連任成立競選總部

力拼連任的國民黨提名金門縣長候選人楊鎮浯今(29)日上午在金門縣黨部熱鬧成立競選總部，前總統馬英九特地飛往金門參加造勢，並致贈「保證凍蒜(包粽蒜)」吉祥物祝賀，全場近2000名熱情支持者激昂吶喊「凍蒜」聲不斷，展現藍軍堅守離島金門的如虹士氣。

前總統馬英九跨海為楊鎮浯站台，到場時受到支持者熱情競相握手，展現超高人氣。(于家麒攝)

楊鎮浯競選總部成立大會在高舉戰旗大進場後，由天震堂震撼人心的戰鼓表演揭開序幕。隨後由榮譽主委李再杭為楊鎮浯「披掛」上陣、國民黨副主席夏立言致贈好彩頭、主任委員陳玉珍授予戰旗，前總統馬英九則致贈「保證凍蒜（包粽蒜）」吉祥物，預祝楊鎮浯當選連任，全場熱鬧歡騰。其他包括國民黨立委陳雪生、游毓蘭、李德維、費鴻泰、洪孟楷等人也專程陪同馬英九與夏立言跨海抵金站台相挺。

今年8月才代表國民黨前往大陸訪問爭取「小三通」的夏立言表示，這是他第一次為政治人物站台。他指出金門目前能有這樣好的建設與發展，都是楊鎮浯這4年來努力的結果，未來要在他的繼續帶領下，儘速恢復小三通，繼續作為兩岸和平推動的關鍵角色。

近2000名熱情支持者將會場擠得水洩不通，展現藍軍堅守離島金門的如虹士氣。(于家麒攝)

前總統馬英九除了肯定楊鎮浯任內推動軟硬體建設，顧老護幼、重視青年、有序發展永續金門的多項政績外，並指出國民黨一定要團結再團結，而楊鎮浯則需要鄉親們站出來，以實際的具體行動代替掌聲與鼓勵，讓楊鎮浯更有動力、帶領鄉親攜手向前。

國民黨副主席夏立言致贈好彩頭，獻出他為政治人物站台的「第一次」。(于家麒攝)

楊鎮浯則指出，受鄉親託付，努力打拼做出施政成績是應該的，他強調，政治人物最重要的，是「清廉」與「操守」。過去4年，他「真誠做人、實在做事」，就像金門牛一樣、埋頭苦幹。

前總統馬英九致贈「保證凍蒜（包粽蒜）」吉祥物，預祝楊鎮浯當選連任。(于家麒攝)

楊鎮浯說，在他任內的施政成果，雖然疫情導致收入減少、防疫紓困振興支出增加，但他強調，縣府財政目前都正常，縣庫存款還有85億，之後中央補助縣府墊付款和金酒應繳款會陸續入庫，11月將會超過90億，請大家不要受謠言影響。

成立大會最後在一片「凍蒜」聲與「Kinmen Together」的曼妙歌聲中畫下完美句點(于家麒攝)

楊鎮浯也說明，這四年公共建設投入180億元，其中有131億元是中央補助款，顧老護幼，營造青年好的就業環境及提供創業補助。而金酒國內市場開發有限，未來開發重點將放在大陸，這四年，金酒廈門分公司的業績，做出40億元的成績，比前任多出255％，這些都是縣府團隊努力打拼的成果。

成立大會最後在「楊鎮浯凍蒜」、「就４愛金門」等口號歡呼與「Kinmen Together」的曼妙歌聲中畫下句點，楊鎮浯、張婭玲夫婦一同繞場、一一向到場人員致謝，11月26日希望金門鄉親，用手中選票支持對的人，走對的路，證明金門人的智慧。