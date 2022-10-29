網上近日瘋傳一張豪宅照片，要網友們找找看哪裡有蛇，引起熱烈討論，不少人看來看去就是沒找到蛇的蹤影。實際搜尋發現，這張照片是2019年的時候，澳洲一個捕蛇組織「陽光海岸捕蛇人」分享在臉書上的，後續該組織也拍影片分享，其實巨蟒就藏在沙發的椅背上，讓不少人看了毛骨悚然。

澳洲捕蛇組織「陽光海岸捕蛇人」在臉書PO出一張照片說，很久沒玩這個遊戲了，大家一起來找蛇吧！猜猜看蛇會潛藏在這個房間的哪裡，引起網友熱烈討論，因為許多人看來看去都沒有找到蛇的蹤影，甚至還一度懷疑，自己的眼睛是不是出問題了。

隔天「陽光海岸捕蛇人」也拍影片揭曉答案，曾接到一位豪宅的女主人報案說家裡疑似有一條大蟒蛇，但他們怎麼找都找不到，只好尋求專業協助，而組織的工作人員很快地前往該豪宅進行搜索，最後在露臺上找到懶洋洋窩在那邊的地毯蟒（carpet python）。

而「陽光海岸捕蛇人」透露，當初地毯蟒的時候，他就癱在露台上的沙發上曬太陽，與人的距離並不遠，但卻因為那張ㄇ字型沙發非常龐大，竹編椅背與蛇的顏色太過相近，因此沒仔細看根本找不到，不過，這條蟒蛇卻足足有2公尺長，體型不小。

事實上，這張照片是3年前拍攝的，但不知道為何，近日又被網友翻出來轉發，也再度引起討論，不少人驚嘆於蛇的潛藏能力，大嘆如果沒注意到的話，真的好危險。