中職33年季後挑戰賽今天在洲際開打，拿下下半季冠軍的中信兄弟先手握1勝優勢，不過「黃衫軍」仍不敢大意，總教練林威助認為，短期比賽每場都是戰戰兢兢，而首戰賽前預售已達1萬5千張門票，他認為這對球員來說是很難得經驗，「難免會緊張，希望球員能夠把這化成力量，對未來國際賽也是很有幫助。」

兄弟在首輪季後賽先取得1勝，並握有第1、3、4場主場優勢，今天賽前兄弟球團公布票房，已預售1萬5千張門票，林威助認為，短期比賽每場都是戰戰兢兢，一定會有緊張感，只能不斷提醒球員要以平常心面對，「這種短期比賽發生了、過去就過去了，每天都是新的一天。」

本季布里悍對兄弟在例行賽先發5場，拿下2勝2敗，自責分率4.25，相較於龍隊其他洋投，「助總」認為布里悍算是稍微陌生一點，但最重要還是球員臨場狀況。季後賽場場關鍵，只要先發投手一有狀況就可能會立刻換投，林威助表示，除了呂彥青、李振昌外，所有投手都會在牛棚待命。

不過兄弟打者王威晨、江坤宇、林書逸身體都有些狀況，林威助表示，需要等到賽前練習後再次確認球員狀況，「今天是重要的比賽，大家都一定都會想要拚，但如果身體不允許也不會勉強球員。」兄弟代打部隊也準備好，「後面有（黃）韋盛、（杜）家明、詹誒（子賢）等人，就看他們狀態來做調整。」