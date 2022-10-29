國防部「電訊發展室」（簡稱「電展室」）近日機關首長異動，主任郭先琛中將於10月底屆齡退役，由國防部資通次長室助理次長郭治國少將接任，並晉升中將。據了解，「電展室」是共軍除了國防部軍情局外，最想滲透摸底的機敏單位！

位於林口的電展室主要工作，就是每天接收所有來自大陸的大量訊號情報，將截獲的資訊整合研析後，直接送往國安會、國安局、國防部及三軍司令部。

電展室偵收中共訊號情報與無線通訊。除了負責中共所有空中訊號的攔截與破譯，也掌握太空衛星偵監。九六台海危機後，國防部便設法租到能即時、同步監控大陸軍事動態的間諜衛星，且運作多年，此任務亦由電展室負責。

據報導，「電展室」也與美國國家安全局（National Security Agency）密切合作，在陽明山設有監聽共軍動向的「梅園」，也是美國在台灣最神祕的軍事單位。並且「電展室」與「梅園」已經具有共軍電子訊號資料庫，足以破解對岸的訊號密碼，尤其是共軍潛艦、核武。

因此近這10幾年，電展室已取代軍情局，成為情蒐大陸和預警情報的重鎮，也是大陸國安情治單位最在意、且最想打入摸底的情報機構。