現代人3C不離手，加上秋冬季節天氣乾冷，眼部也跟著鬧水荒，中醫師王大元指出，正常人1分鐘眨眼至少12次，如果眨眼頻率降低，可能會引發乾眼症，尤其是5類人更需注意，此外，他也分享3款茶飲有助滋潤眼睛。

王大元在臉書粉專PO文指出，乾眼症雖然不是大病，但乾起來讓人渾身不對勁，容易出現眼睛疲倦乾澀、紅腫充血、有異物感、灼熱刺痛、眼屎變多、畏光怕風或視力模糊等症狀。尤其是學生、上班族、更年期女性、自體免疫疾病和銀髮族都是皓發族群，前兩者的共通點是長時間處於乾冷室內使用3C產品，導致眼睛乾燥不適；至於更年期女性在停經後因為雌激素改變，容易引起全身性乾燥，例如眼睛、皮膚和私密處等。

如果本身有自體免疫系統疾病，像是乾燥症、風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，更容易因免疫系統攻擊淚腺而加重病情；此外，對於銀髮族而言，年紀越大，由於眼睛老化，淚腺退化而分泌不足，若服用部分藥物如抗組織胺、乙型阻斷劑的降血壓藥、巴金森症或抗焦慮藥物等，也可能加重症狀。

王大元直言，從中醫的觀點來看，體內津液不足或火氣過旺，無法有效滋潤眼睛，或是津液輸布的過程中阻塞而氣滯血瘀，皆有可能導致眼睛乾澀，中醫證型以「肝膽火盛」、「心火過旺」或「腎水不足」為主，因此多使用「清肝明目」、「寧心降火」或「滋腎養肝」的藥材，像是枸杞菊花茶、雙花薄荷茶、夏枯草菊花茶都有不錯成效，以上三種茶飲，皆可加入500-700cc的水量。

另外，王大元指出，針灸也能緩解眼睛乾澀的問題，常用穴位如眼睛周圍的攢竹、魚腰、瞳子髎、絲竹空和承泣穴，頭後的風池穴，以及四肢的合谷和懸鍾穴等，也能夠透過按摩這些穴位緩解眼睛的不適感。

▍枸杞菊花茶

枸杞子一小撮，菊花3至5朵，枸杞子甘甜微溫，能補肝腎明目，菊花甘苦微寒，能清熱平肝，如果屬於偏熱的體質則枸杞子不宜過服，以免上火。

▍雙花薄荷茶

菊花3朵、金銀花3克、薄荷3克，能清降心胃之火。

▍夏枯草菊花茶

夏枯草5克、菊花3朵、炙甘草少量，夏枯草味苦性寒，能清肝火，適用於眼睛灼熱刺痛、紅腫充血等熱象明顯的人，但因為苦味明顯，可以酌加甘草調味。