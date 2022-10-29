天氣逐漸轉涼，又是泡湯的好時節。高雄茂林情人谷溫泉暌違多年，於日前限期開放溫泉試體驗，吸引超過2000人次參訪泡湯。高雄市副市長羅達生表示，茂林情人谷溫泉試營運只是一個開跑，接下來茂林觀光將成為高雄最大的亮點。

配合溫泉活動，「閃耀茂林美得茂泡溫泉之星徵選活動」入4名優質原民青年，並經由線上人氣及今（29）日開幕由民眾現場投票，分別是來自茂林區萬山部落的潘潘、那瑪夏區的Dua及孟孟，以及茂林區在地青年王軍。結果由王軍脫穎而出，成為首屆茂林溫泉之星代言人。

羅達生、中央副主委谷縱‧喀勒芳安、立委伍麗華，及高雄市議員范織欽等人出席活動。主辦方希望透過茂林多樣活動，將茂林之美大力分享給民眾。緊接著「情人谷音樂祭」將於11月12日登場，將邀請藝人梁文音、動感美聲金禾雅及曾在「聲林之王」節目獻唱的邱軍，還有茂林在地原民樂團接力演出。

高雄市茂林區過去是台灣主要溫泉勝地之一，但八八風災後，溫泉被大量土石覆蓋，觀光跌落谷底。行政院原民會斥資近9000萬元，協助茂林探勘到溫泉源頭，並打造高市首座溫泉示範區，高雄市長陳其邁大力促成南仁湖業者進駐營運，溫泉區設有戶外免預約泡腳池、戶外冷熱泡湯池；室內湯屋則有情人湯屋、家庭湯屋兩種類型供民眾預約選擇。今年園區整體完工，溫泉產業前景看好。