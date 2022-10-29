為表彰《科學月刊》創辦人林孝信對我國科普研究的貢獻，中央大學鹿林天文台所發現的編號498797星體取名為「林孝信小行星」，並於今(29)日舉辦頒贈儀式，正式對外公布。

知名科普雜誌《科學月刊》創刊於1970年，由林孝信號召當年許多愛國知識份子，以高度使命感與超乎常人想像的熱情所創立。創辦迄今53年來，超過6000人次的國內科學家接力傳承刊物與內容，撰寫超過4000萬字的科普介紹與評論文章。迄今仍每月出刊，從無間斷。

中央大學鹿林天文台觀測員蕭翔耀及美國馬里蘭大學博士葉泉志兩人在2008年10月23日共同發現編號498797星體，其大小約在1到2.4公里之間。為肯定林孝信對台灣科普的貢獻，決定將其取名為「林孝信小行星」。

中央大學表示，「林孝信小行星」繞行太陽一圈的軌道周期為4.63年，離太陽最近的近日點為3.3億公里，最遠時的遠日點為5億公里。目前運行到金牛座。

對於丈夫一生奉獻台灣科普知識，其夫人陳美霞感性地說，林孝信曾提過「知識是用來造福人，而不是用來讓人生畏，讓人用來壓迫」，他一生的努力及投入，都是基於這樣的信念。

陳美霞提到，特別感謝中央大學頒贈「林孝信小行星」，承載著深刻的意義，高度肯定《科學月刊》半世紀來的努力，也讓林孝信這位為了科普奉獻的苦行僧，得以安頓在「林孝信小行星」，繼續與仍在努力的科學人傳遞這份信念。

中央大學副校長綦振瀛指出，林孝信推行科學普及的精神，已成為台灣科學教育的基石，奠定後人在科學知識上的成就以及對我國教育的貢獻。

綦振瀛說，林孝信殫精竭慮將台灣科學引領至新境界，對社會的啟蒙與改造有目共睹。中央大學頒贈「林孝信小行星」，除表彰其科學教育的成就之外，也盼他的光芒普照世人，傳遞誠樸精神。