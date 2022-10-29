大陸高鐵八縱八橫蘭廣通道西寧至成都全線開工長836.5公里29站。（觀察者網）

觀察者網報導，「中國鐵路」公眾號消息，西寧至成都高速鐵路海東西至黃勝關段29日開工建設，這標誌著分段建設的西寧至成都高速鐵路全線開工。高鐵起自青海省西寧市西寧站，經青海省海東市、黃南藏族自治州，甘肅省甘南藏族自治州，四川省阿壩藏族羌族自治州，接入四川省成都市成都東站，正線全長836.5公里，設計時速200公里。

西寧至成都高速鐵路是中國「八縱八橫」高鐵網蘭州、西寧至廣州的蘭（西）廣通道的組成部分，沿線與已開通的蘭新高鐵、西安至成都高鐵、成都至貴陽高鐵、成都至重慶高鐵和在建的蘭州至合作高鐵、成都至蘭州高鐵、成都至達州至萬州高鐵等多條線路連通，路網地位十分重要。

全線共設西寧、海東西、化隆、尖紮、同仁、甘加、夏河、合作、碌曲、郎木寺、花湖、阿西、若爾蓋、班佑、紅原、黃勝關、川主寺、松潘、鎮江關、太平、龍塘、茂縣、高川、安縣、綿竹南、什邡西、三星堆、青白江東、成都東29個車站，其中西寧、海東西、青白江東、成都東4個車站為既有車站，其他車站為新建車站。

西寧至成都高速鐵路全線分四段建設，其中建成通車的西寧至海東西段、青白江東至成都東段，已分別與蘭新高鐵、西安至成都高鐵共線營運；在建的黃勝關至青白江東段，將與在建的成都至蘭州高速鐵路共線營運。

此次開工建設的海東西至黃勝關段，正線全長502.5公里，建設工期7.5年，全線橋隧占比達80％，位於青海省黃南藏族自治州的甘青特長隧道是全線的控制性工程，位於青海省海東市的東祁連山隧道、甘肅省甘南藏族自治州的則岔隧道、四川省阿壩藏族羌族自治州的包座隧道為全線重難點工程。

全線建成通車後，將極大便利沿線各族群眾出行，加強蘭（州）西（寧）城市群和成渝城市群交流，推動「絲綢之路經濟帶」和「長江經濟帶」互聯互通，對促進沿線經濟社會發展、助力鄉村振興，具有十分重要的意義。