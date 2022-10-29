台灣雕塑家黃土水作品《甘露水》入藏國美館，此鎮館之寶將以常設展展出。（陳淑芬攝）

國美館舉辦「黃土水《甘露水》入藏文化部國立台灣美術館見證典禮」，安排音樂演奏，會場溫馨隆重。（陳淑芬攝）

台灣雕塑家黃土水的大理石雕作品《甘露水》捐贈國家，國美館在29日舉辦入藏典禮，成為鎮館之寶，將以常設展讓民眾參觀，文化部長李永得等人出席見證。國美館館長廖仁義表示，館方將在明年3月25日舉辦「黃土水藝術生命的復活展」，已獲借展40多件作品，希望讓社會進一步認識這名在1920年代的台灣之光。

「黃土水《甘露水》入藏文化部國立台灣美術館見證典禮」有文化部長李永得、立委黃國書及國家文化藝術基金會董事長林曼麗、台灣藝術史研究學者謝里法、李欽賢等人與會，並邀請保存者張鴻標家屬及黃土水家屬到場，安排國立台灣青年交響樂團演奏，現場溫馨隆重。

李永得致詞時，感謝捐贈保存家屬數十年來妥善保存此重要藝術作品。他說，《甘露水》在總統蔡英文見證下捐贈給文化部，被視為國寶，先前的展出運送都由警察護送開道，入藏國美館後將成為鎮館之寶，以常設展讓民眾參觀。

李永得說，《甘露水》在1921年入選日本美展，在2021年重現江湖，剛好隔了100年，有很多人的努力，也有天意。他認為，中央推動重建藝術史的工作，起很大的功能及作用，政府重視本土藝術家，啟動藝術家及收藏家願意捐出收藏。

黃土水是日治時期台灣雕刻家，以台灣鄉土意象融入西洋雕塑，國美館目前典藏作品共4件，包括翻模複製的《水牛群像》、《釋迦出山》、《山本悌二郎胸像》及此次入藏的《甘露水》原作。

廖仁義表示，黃土水的作品因戰後流散，很多都是贊助的實業家收藏，以私人收藏1、2件居多，彰化高中目前收藏3件，國美館將借展2件，也希望能喚起收藏家及保存者願將藝術品公諸於眾展出。