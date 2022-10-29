中信兄弟前天公布季後挑戰賽28人名單，宋晟睿、黃韋盛、王奕凱、李吳永勤都是生涯首度參賽，宋晟睿感謝教練團給機會，他也會努力完成被賦予的任務，「專注在跑壘、守備。」而去年拿下總冠軍賽最有價值球員的詹子賢則認為，季後賽關鍵不是比誰會打，而是在速度壓迫時誰的守備出錯少，贏球機會就會提高。

去年拿下總冠軍最有價值球員的詹子賢這次也已做好萬全準備，自己不會去在意是否先發，「照著球隊、順向走就好，不會為了個人利益。」不過這次因為球隊採取「泡泡模式」，他沒辦法像去年一樣先去拜拜祈求神明保佑。

但來到季後賽，詹子賢一切「照感覺走」，他笑說，其實感覺來到季後賽很看運氣，如果身體覺得好的話就順著走，反之則要趕快做調整，「最近都照著自己感覺走，感覺很不錯。」

去年季末宋晟睿打擊陷入低潮，讓他未被帶進總冠軍戰名單內，這次得知自己被帶進28人名單內時沒想太多、平常心面對，自己也希望能在季後賽學到很多經驗，在高張力比賽如何調整自己。

宋晟睿表示，自己對前2年總冠軍賽印象深刻，「20年先贏3場後被逆轉，自己也剛進來沒多久，在南港看大螢幕，去年看電視同樣覺得很感動，球隊隔了那麼久終於拿到一個冠軍。」