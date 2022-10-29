第4屆「走鐘獎」於今(29日)盛大舉行，典禮由阿樂（林妤臻）、恩熙俊主持，稍早兩人走上星光大道，穿著一襲銀灰色魚尾長禮服的阿樂，剛走上訪問區時，就疑似裙擺太長險跌倒，還好紅毯主持人瑪麗及時扶住她，才讓她免於成為「奎丁第二」。

阿樂穿上銀灰色魚尾長禮服，胸前從左上到右下裂開，讓她渾圓東西半球在鏡頭前現形，合身剪裁讓她的完美曲線在鏡頭前一覽無遺，不過她在準備受訪時，疑似踩到自己的裙襬，讓她整個人往前撲，幸好她及時穩住重心，紅毯主持人瑪麗也趕緊接住她，才讓她免於出糗，不過驚慌畫面全都被鏡頭拍下了。

阿樂銀灰色魚尾長禮服相當搶眼。(圖／取自上班不要看 NSFW的YouTube)

阿樂險跌倒，瑪麗及時扶住還幫忙整理裙擺。(圖／取自上班不要看 NSFW的YouTube)

而另一位紅毯主持人馬克也幽默的虧「阿樂一開始就要扮演奎丁的角色嗎？」讓現場都笑翻。其實，去年奎丁就因不慎跌倒，當場在鏡頭前仆街，差點走光，也成為全場焦點。

阿樂是知名電競實況主，後來參加《全明星運動會》後，更是讓她人氣暴漲，有著甜美外表和火辣身材的她，因為個性活潑、不做作，讓她吸引一票死忠粉絲追蹤，IG擁有超過77萬粉絲追蹤。