《黑豹2》以女性角色為中心，莉蒂西亞萊特戲分吃重。（迪士尼提供）

露琵塔尼詠歐再次回歸演黑豹前女友「娜奇雅」一角。（迪士尼提供）

神秘海底王國「坎洛坎」將成為瓦干達王國的最大威脅。（迪士尼提供）

蕾哈娜為《黑豹2》製作主題曲〈Lift Me Up〉。（摘自IMDB）

暌違4年漫威《黑豹》續集《黑豹2：瓦干達萬歲》即將推出，主要演員莉蒂西亞萊特、露琵塔尼詠歐、達娜古瑞拉等人，以及導演萊恩庫格勒、監製凱文費吉於台灣時間29日凌晨出席國際線上記者會。

由於飾演黑豹「帝查拉」的演員查德威克，因罹患大腸癌不幸於2020年離世，劇組所有人員痛不欲生，導演萊恩庫格勒一度想退出這部電影，沉澱一段時間後才決定拍攝續集，故事就從帝查拉去世後開始，「黑豹妹」舒莉接棒成為「黑豹」。

導演萊恩表示續集以女性角色為中心，並非性別的考量，而是「帝查拉」過世了誰受到的影響最大，「當你失去某人，會有一個爆炸半徑，誰會首當其衝？舒莉活著的每一天她的哥哥都在，哥哥是她的照顧者，鼓舞著她，當她失去哥哥等於失去了一切，我們要探索的是留下來的人。」「黑豹妹」莉蒂西亞表示在痛失查德後，她和導演展開心與心的對話，討論角色該如何邁出溫柔的一步，「我真的把我的心交給舒莉，希望觀眾能和我一起被療癒。」

飾演黑豹前女友「娜奇雅」的奧斯卡得主露琵塔尼詠歐，一度因為失去查得太過傷痛不願回歸，但同樣被續集故事打動，「萊恩曾形容娜奇雅是帝查拉的綠洲，娜奇雅是帝查拉的愛人，某種程度上也能成為舒莉的綠洲。」而再度扮演「娜奇雅」對她而言是療癒之旅，「我不得不超脫失去查德的挫敗感，並從她的智慧中學習。」

《黑豹2》找來暫離樂壇6年的流行樂天后蕾哈娜，演唱主題曲〈Lift Me Up〉，也是她的產後復出之作。萊恩主動帶著《黑豹2》預告向蕾哈娜邀歌，「她看到預告裡大家的精彩表演後，就主動表示她想看這部電影，並想為這部電影奉獻一些想法」，並透露蕾哈娜第一次向他播放這首歌時強調「這是為了查德威克而做的。」

《黑豹2：瓦干達萬歲》是主要角色們的療癒旅程，他們將對抗來自神秘海底王國「坎洛坎」國王納摩，失去國王之後，他們必須重整心力，打起精神才能守護家園。該片日前於好萊塢首映，好評如潮，更有影評盛讚是漫威史上「最淒美、真誠的電影。」將於11月9日上映。