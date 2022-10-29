國民黨桃園市長候選人張善政（左）今在寵物座談會中，分享收養流浪狗經歷與初衷。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政今出席寵物座談會，在現場分享收養流浪狗經歷與初衷，也公布「4個一起」寵物政見，包括檢討寵物生活區、催生公立寵物醫院、規畫大型寵物運動公園、鼓勵增加友善寵物旅館及餐廳、開辦寵物新手課程諮詢等，喊話要讓桃園成為寵物與飼主的歡樂城市。

張善政出席寵物座談會，現場近30名飼主與20隻毛孩參與。他提到，當初卸任行政院長後，每周回花蓮務農，有天發現農園外出現一窩流浪狗，豈料某日下雨天，聽聞幼犬不斷哀叫，一看才發現是一隻幼犬跌落溝渠，將其救起後，就開始照顧流浪狗的生活。

張善政說，他平時都會帶寵物到各地玩耍，但卻發現多數旅館與餐廳都不能讓毛孩進入，尤其據桃市府動保處網站，截至今年1月25日止，全桃園竟只有5間寵物友善餐廳，且寵物友善旅館相關統計資料更是不足，因此他提出「4個一起」改善政見，盼讓桃園成為寵物與飼主的歡樂城市。

張善政提出，首先要增加動保預算，擴增相關人力，市府和飼主一起保護毛小孩，強化動物保護與生命教育，防範虐待與棄養動物，鼓勵學校成立動保社團，落實遊蕩動物TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地），並落實補助寵物植晶片與登記制度，重罰棄養和違法繁殖場。

第2項為增設友善寵物公園，讓毛孩與飼主一同放鬆玩樂，張善政說，須落實每區皆有符合標準的寵物友善公園，除檢討、改善目前各區寵物公園數量與品質，並盤點現有公園設施，結合現況增設寵物友善設施，讓飼主與寵物享有更豐富的休憩環境，另針對寵物生活區也要重新檢討，每區只要有8000登記寵物數就至少要有一座寵物友善公園，並規畫大型寵物運動公園，讓毛孩也有屬於自己的運動場。

第3項要催生公立寵物醫院、辦理大型活動，讓毛孩與飼主一起身心健康，張善政說明，要結合公部門與民間力量與資源，設立教學級公立動物醫院與機構，開設相關研究所與進修課程，提供更好的醫療服務及專業照護，另不定期舉辦寵物大會師、運動會、市集等大型活動，讓飼主和寵物互相交流、建立友誼，讓桃園成為熱愛寵物族群的最大交流聖地。

最後則要打造寵物樂活環境，大家一起友善毛孩與飼主，提倡增加公私部門寵物友善設施，鼓勵增加友善寵物旅館與餐廳，增加開放毛小孩進入的景點，透過正確與尊重方式，提升大眾對寵物的友善程度，另開辦「寵物新手班」課程諮詢，從分析合適寵物到飼養方法與照護教學，減少棄養風險。

張善政強調，這是身為毛孩家長的市長候選人提出的政見，因施政不能只靠蓋建築和寵物公園，也須傳達正確飼養觀念、完善動保與生命教育、增加寵物友善環境，才能讓毛孩家庭有感。