新華社報導，據大陸農業農村部29日消息，目前大陸秋糧收穫近九成。今年糧食生產穩定向好，夏糧、早稻豐收到手，全年糧食有望再獲豐收。

農業農村部透露，今年夏糧產量2948億斤（0.5公斤），比上年增加28.7億斤，早稻產量562.5億斤，比上年增加2.1億斤，秋糧有望再獲豐收。今年東北、黃淮海、西北地方光溫水匹配較好，秋糧長勢是近幾年最好的，南方高溫乾旱影響總體有限。

據了解，今年中國大豆油料擴種成效明顯，啟動國家大豆和油料產能提升工程，擴大糧豆輪作規模，推廣大豆玉米帶狀複合種植超過1500萬畝，大豆面積增加較多。夏收油菜籽面積、單產、總產實現「三增」，花生、油葵等其他油料作物呈穩產態勢。秋冬種進展總體順利，目前冬小麥播種過八成，冬油菜播種過七成。

糧油產品生產穩定的同時，肉蛋奶果菜魚供給平穩增長。今年前三季，豬肉產量4150萬噸，同比增長5.9％。9月底毛豬存欄4億4394萬頭，同比增長1.4％。其中，全大陸能繁母豬存欄4362萬頭，連續5個月增長，產能處於合理水準，後期市場供應有保障。9月底大陸蔬菜在田面積9498萬畝、同比增加150萬畝，水果進入集中上市季，產量穩定、品種豐富，農產品品質安全水準穩步提高。