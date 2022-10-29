應為典藏文物專業的故宮博物院，卻打破、損毀館藏嬌黃釉綠彩龍紋碗等3文物。故宮院長吳密察28日公開說明，承認典藏瓷器查有3件損壞，其中「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」2件開箱時即發現損壞，而「清 乾隆 青花花卉盤」卻是人為疏失，拿取時掉落破損。對此，資深媒體人李艷秋今（29）日就在臉書上爆出驚人內幕直言「出事剛好而已」，引發討論。

李艷秋在臉書上PO出一篇「吳密察的飯碗比中國皇帝的飯碗重要」的文章表示，故宮一年內毀損了三件國寶，還遭爆料，院長吳密察下令隱匿消息，所有人被封口；輿情譁然，覺得民進黨執政不但螺絲掉滿地，還特別愛「隱匿不報」或「封存到死」。這也讓李艷秋想起前總統陳水扁的名言：「有那麼嚴重嗎？」李艷秋更列出七點認為，「吳密察院長說了，這幾個碗都是一般文物，沒大家想得那麼值錢。誰家洗碗不砸掉幾個？破了就破了，補補就是了」，同時更質疑「大家都稱這幾個碗是國寶，請問，是哪個『國』的寶啊？早就看他們不順眼了，本來可以靠他們賺點觀光財，也就勉強收留，現在觀光客也沒了，還得繼續伺候『中國製』產品，弄破幾個好像有天大罪過，是不是不成比例啊？」

李艷秋接著說，「文物破損了竟然想遮掩隱匿？這點大家又想太多了，不隱匿難道要敲鑼打鼓到處宣傳嗎？何況自從吳密察上任後，故宮遇缺不補，有好位子空下來，立刻由舊屬佔據，這次出現失誤的，難保不碰上自己人，遮遮蓋蓋也是人之常情，現在最需要『密察』的，是何人洩露消息？依照民進黨的習性，相信故宮已經在追誰是吹哨人了」，甚至更表示「有人要求吳密察院長應該為管理鬆散、隱匿疏失下台，這點無法讓人苟同，皇帝的飯碗破了，為什麼要吳密察丟飯碗來賠呢？誰的飯碗重要？」

李艷秋強調，「國家文物竟然從工作台掉下摔個稀巴爛，時隔八個月無法說明原因和經過，這表示還沒編好原因串好供，事情就爆了，這能怪吳密察嗎？」接著指出，「有人質疑大獨派吳密察掌故宮，難怪他不珍惜中國製古物，下面人觀風向，對待古物的態度輕佻無所謂，才導致接二連三的損毀；這個說法純屬臆測，吳密察是蔡英文聘的，台獨學者管理中國文物，完全是『佔領』的fu，現在出事剛剛好而已，不見得蔡英文會不高興」。

最後李艷秋更建議「這幾個破碗別修補了，補了也不是原樣，不如辦個特展吧！國際博物館都會來朝拜，一定轟動的！」李艷秋也無奈諷刺，「故宮從國立降級，台灣歷史館及台灣文學館則升級與故宮同級，吳密察弱化故宮居功甚偉，對小英的政策使命必達，現在摔破幾個中國製產品，完全無損他的偉大貢獻，請大家掌聲鼓勵...」。