英國防部帶頭教 陸飛行員交流學功夫

近日傳出英美等西方前飛行員因教授中方飛行員相關技術，而引發國家安全疑慮的軒然大波，甚至有移民澳洲的美國海軍陸戰隊前飛官兼空戰教官因赴陸提供訓練，而在聯邦調查局（FBI）要求下被捕，並將引渡返美。

然而，據天空新聞（Sky News）和《每日郵報》（Daily Mail）29日報導，在英國執政保守黨的政策下，國防部曾派皇家空軍赴北京教解放軍飛行員相關技術，而解放軍學員也曾遠赴英國，接受軍官訓練。

有多達4名英國前線飛行員2016年赴北京，參與了「航空英語課程」（Aviation English Course），而至少有3名中方學員接受了克蘭威爾（Cranwell）皇家空軍學院的基本軍官訓練。一直到美國前總統川普日益關切安全威脅，加上工黨影子國防大臣希利（John Healey）提出警告，這可能危及英國國安，相關交流才在2019年喊停。

1名英國前高官說，據他所知，以往有些中方人士在英國三軍聯合指揮與參謀學院（Joint Services Command and Staff College）研習，而這是為了滿足陸、海、空三軍更高層人員的需求。這位消息人士透露，「當時開玩笑說，他們總是在影印機前。」不過，英國國防部發言人說，他們從未提供中方空軍噴射機飛行訓練，或其他任何敏感的訓練。

本月稍早，英國政府說，約有30名前空軍飛行員目前在中國，教中方空軍如何打敗西方戰機，並說這活動對英國和西方利益構成威脅。

英國國防部對現役和退役人員發出警告，要他們不得接受這類聘僱，還有官員說，他們正緊急計畫，要修法讓這類活動非法化。可是這隨即引發知道中英政府曾有國防訓練活動的消息人士質疑：「當政治議程適合時，國防部一方面樂於提供國際國防培訓機會，但如今卻批判個人做同樣的事。」