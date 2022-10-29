李鍾碩飾演炸彈設計者、國際高智商組織門薩出身的海軍大尉，將與金來沅展開激烈的對決。（車庫娛樂提供）

車銀優首次主演電影，被金來沅大讚演技好。（車庫娛樂提供）

斥資上百億韓元打造的動作災難片《音爆浩劫》，集結多位實力派卡司共演，也是金來沅暌違3年的大銀幕之作，飾演成為恐攻目標的前海軍副艦長，努力穿梭於市中心各處，他表示：「導演說這是關於在6小時內搏命求生的故事，我們卻在盛夏中足足花了6個月的時間拍攝，很開心終於能透過本作和大家見面！」

李鍾碩在電視劇《黑話律師》播畢後，緊接著將以《音爆浩劫》和觀眾見面，他表示：「覺得《音爆浩劫》的劇本很有趣，自己似乎也能消化這個角色。可能我還有點年輕的野心，雖然拍攝時也會苦惱自己是否有好好地詮釋這個人物。」飾演炸彈設計者、國際高智商組織門薩出身的海軍大尉，將與金來沅展開激烈的對決，他表示「因為很怕暴雷，想說自己應該是無法參加製作發表會的」，金來沅則透露：「李鍾碩本來怕參加製作發表會的話會暴雷，但我跟他說電影拍得很棒不用擔心，就一起參加吧！」

該片是金來沅和李鍾碩首度合作的作品，李鍾碩表示：「因為這部作品，讓我和金來沅前輩變熟了。和我同世代的演員們一定都看過金來沅前輩的作品，幾乎都會以前輩的作品去練習演技，對前輩懷有敬重之心！」還透露在拍攝時若卡關，他就會趕快詢問金來沅的意見，從前輩那裡獲得許多幫助。金來沅也表示：「我和李鍾碩的默契很好，他在拍攝時比任何人都認真，十分熱情對待每一場戲！看他努力的模樣，也讓我覺得必須加把勁，因此獲得很棒的成果！」這次李鍾碩也挑戰了不少動作戲，「在開拍後我的動作戲愈來愈多，一開始滿緊張的，後來在動作團隊的幫助下，展現了很寫實生動的動作場面，很感謝工作人員的幫忙！」

出道25年的金來沅，以《愛在哈佛》、《你來自哪顆星》、《叛獄無間》、《死者的審判》等作展現多變的戲路，這次飾演成為努力解決恐攻危機的前海軍副艦長，金來沅表示：「我希望能讓觀眾看到這個角色是很立體的，因此不斷和導演進行討論。」觀眾將透過金來沅極具張力的演技，一同身陷無法預測結果的恐攻事件。這次還挑戰了各式各樣的動作場面，「有許多以格鬥為主的動作戲，但這次我還挑戰了親自開車的飛車追逐動作戲，還潛至水中拍攝，以及從高樓飛躍而下的場面，真的滿辛苦的！」

在飛車追逐戲中，有危險的追擊場面和車禍場景，原先製作團隊想以拖吊車拉著車子，再以CG特效打造出那場動作戲，但金來沅和導演討論後，決定親自駕駛車輛挑戰這場高難度動作戲，「大家可能會問我是否感到害怕之類的問題，但我想坐在副駕駛座的鄭尚勳應該比較辛苦吧！」坦言因感受到坐在同臺車的演員不安的情緒壓力很大，但幸好最後安全地完成拍攝，讓他如釋重負，金來沅也分享：「應該是水中的那場戲，拍攝過程很辛苦，是必須拆除水中炸彈的場景，讓我印象深刻！」運動神經極好的金來沅，也透露自己100公尺跑12秒，讓車銀優聽到後馬上表示：「這程度應該可以在《偶像明星運動會》拿下冠軍了呢！」

該片是偶像團體「ASTRO」出身的「臉蛋天才」車銀優首部主演的電影作品，對於和許多前輩們合作的感想，他表示：「很榮幸能和從小在電視劇、電影中所看到的前輩們共演，每瞬間都令我感到很幸福。拍攝時期的所有過程，對我而言是很有意義的時光，前輩們和導演對我說過的每句話，都有很深的涵義。」對於和車銀優合作的感想，金來沅則說：「非常好！他對演技十分熱情，即使面對難度很高的場景時，他仍表現得非常好！」

另外，在《音爆浩劫》中飾演要員的朴秉恩，近期以電視劇《屍戰朝鮮：雅信傳》、綜藝節目《偶然成為社長2》令臺灣觀眾印象深刻，這次他在本作中和其他演員的對手戲較少，在製作發表會上首度看到車銀優，他驚嘆表示：「這是我有生以來第一次見到車銀優本人，真的帥到太令人震驚了，他的臉就像是CG特效！我這輩子第一次見到那麼帥氣的人，真的被嚇到了！」令製作發表會充滿笑聲，《音爆浩劫》11月25日在台上映。