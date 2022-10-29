「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」於10月28日至29日在台北世貿一館兩天登場，今年臺北科技大學攜手臺北醫學大學，以及以色列知名聲音科技公司Nemesysco共同展出「文字及語音情緒辨識系統」，來提供有設立客服中心企業一套完整的解決方案。透過說話者自動分段標記及客戶與客服情緒AI追蹤系統，打造雙模態情感分析技術，並建置「語音客服後台情緒辨識預警及數據管理」平台，加上結合以色列公司Nemesysco情緒辨識InTone軟體應用，針對客戶及客服情緒辨識更加多元也更加精準。

國科會文字及語音情緒辨識系統產學技術聯盟計畫主持人同時也是臺北科技大學資訊與財金管理系教授鍾建屏指出，本套系統若能導入企業的行銷客服、金融客服部門，相信可以達到防範及降低客訴成本、提升客戶滿意度及增加銷售額的目標，也有助於績效考核指標應用及服務品質控管。未來甚至可應用於測度法說會及重大訊息說明會上發布訊息意見領袖的情緒變化，來找出與股價漲跌幅及波動程度的相關性。

今年臺北醫學大學首次參加金融科技展盛會，並展出團隊研發成果「多模態中文資訊與情感分析平台」。臺北醫學大學大數據科技及管理研究所教授張詠淳指出，鑑於文字資料富含大量的重要資訊，本研究團隊專為正體中文打造了多模態中文資訊與情感分析平台，這樣的一個技術能夠剖析文字資料的意涵，並縝密地給予詞彙情感分級與強弱指標得分，讓文字的情感分析更為細緻化，企業能透過這樣的平台獲得完善的文本分析方案，從文本資訊中萃取出關鍵的資訊，進而提高語意理解之準確性。

10/29星期六下午的台灣金融研訓院所舉辦的校園金融科技創新發表，臺北科技大學資訊與財金管理系兩組研究生團隊，發表「DayDayCare凱爾照護」服務App，透過整合多元服務與數位金融，打造勞雇雙方良好溝通的平台，來貼近長者生活照護以及「誰來理Salary提升勞資權益兼顧ERM系統整合APP」，本系統建置員工們的幸福捕手服務平台，並能幫助企業永續經營與創造雇主品牌價值，也可以讓銀行深耕更多的業務往來。

今年台北金融科技展以「More Fintech, More Different」為題，全場參展攤位超過300攤，規模盛大，包含近百家的國內外創新應用解決方案一同共襄盛舉。金融科技博覽展分成金融機構展區、科技創新應用展區、金融科技創新園區、國內外金融科技新創展區、校園產學合作展區與政策主題館等。