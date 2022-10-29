由金管會指導、金融總會與台灣金融研訓院主辦的「台北金融科技展」（FinTech Taipei），已在28日至29日在台北世貿一館舉行。好好證券在「沙盒成果專區」透過趣味和生動與消費者互動，瞭解好好基金平台終身零手續費和和電支買基金，是基金族的聰明buy買基金。

此次活動集結國內外產、官、學、研各路菁英，主軸包括「金融科技專業研討」、「金融科技博覽展」等項目。值得注意的是，主辦單位特別在博覽展區設立「沙盒成果專區」。期望讓民眾親身體驗台灣發展金融科技創新成果，以及電子支付帶來的消費及場景金融便利性。

沙盒專區有三家參展業者，好好證券是全台第一家經「金融科技創新實驗（監理沙盒）」成功修法落地的網路證券商「好好證券」，最近再獲得金管會核准第一個「主題試辦案」，將與電子支付新進業者「全支付」共同推動電支買基金。

好好證券這次用重本，用抽獎iPad等大禮吸引參觀者，同時介紹好好證券的展場限定優惠「真。終身0手續費」活動，只要在展覽期間「成功開戶申請」享基金申購0手續費「一年」優惠。

為積極響應和參與數位國家目標，同時宣導正確的投資方法，推廣定期定額購買基金的長期投資觀念，好好證券除「真。終身0手續費」活動外，展覽期間，將再加碼「一次定終身」優惠。只要在開戶後，一次定期定額基金申購成功，可再取得「終身」免手續費的VIP資格。